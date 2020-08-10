УЕФА не будет переносить матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».

— Матч будет проведен в соответствии с графиком. У нас нет никаких дополнительных комментариев, — приводит слова представителя УЕФА Yahoo Sports

Ранее стало известно, что два футболиста мадридского клуба заразились коронавирусной инфекцией. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Игроки остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.