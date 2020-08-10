Матч «Лейпциг» — «Атлетико» не будет перенесен
10 августа 2020, 18:39
УЕФА не будет переносить матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».
— Матч будет проведен в соответствии с графиком. У нас нет никаких дополнительных комментариев, — приводит слова представителя УЕФА Yahoo Sports
Ранее стало известно, что два футболиста мадридского клуба заразились коронавирусной инфекцией. Это нападающий Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько. Игроки остаются на самоизоляции под наблюдением врачей.
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