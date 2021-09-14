«Челси» принимает «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На стадион в Лондоне пришли 39 252 болельщика.

Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальме».