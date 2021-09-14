Матч «Челси» — «Зенит» посетили более 39 тысяч болельщиков
23:10
«Челси» принимает «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На стадион в Лондоне пришли 39 252 болельщика.
Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.
Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальме».
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