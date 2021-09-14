Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Матч «Челси» — «Зенит» посетили более 39 тысяч болельщиков

23:10
Посещаемость на матче «Челси» — «Зенит». Фото Гоша Чернов, «СЭ»
Посещаемость на матче «Челси» — «Зенит». Фото Гоша Чернов, «СЭ»
Теги:

«Челси» принимает «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На стадион в Лондоне пришли 39 252 болельщика.

Игру обслуживает польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.

Напомним, в квартете H, помимо «Челси» и «Зенита», также сыграют «Ювентус» и «Мальме».

Челси — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барселона» — «Бавария»: стартовые составы
«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»
Польша сокрушила Россию. Леон разрывал как никогда
Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры