Матч «Бенфика» — «Барселона» закончился дракой

Между игроками «Бенфики» и «Барселоны» после финального свистка в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов произошла потасовка в подтрибунном помещении. Каталонцы в дополнительное время вырвал победу (5:4) благодаря голу Рафиньи.

Футболисты сцепились по пути в раздевалки. По словам автора победного гола, соперники оскорбляли его после гола, на что он ответил своими оскорблениями, что и стало причиной потасовки.

«Барселона» с 18 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице и гарантировала себе выход в 1/8 финала. «Бенфика» (10 очков) идет на 18-й строчке.