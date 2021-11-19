Матч «Бавария» — «Барселона» пройдет без зрителей из-за коронавирусных ограничений
Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария — «Барселона» в Мюнхене будет сыгран при пустых трибунах, сообщает Bleacher Report. Такое решение было принято из-за новых коронавирусных ограничений в регионе Бавария.
Bayern vs. Barcelona in the Champions League on December 8th will be played without fans due to COVID-19 restrictions in Bavaria pic.twitter.com/OCcHniIS4i— B/R Football (@brfootball) November 19, 2021
До этого власти Баварии объявили, что на спортивных соревнованиях трибуны можно заполнять не более чем на 25 процентов от их вместимости.
Матч «Бавария — «Барселона» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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