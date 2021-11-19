Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Бавария — «Барселона» в Мюнхене будет сыгран при пустых трибунах, сообщает Bleacher Report. Такое решение было принято из-за новых коронавирусных ограничений в регионе Бавария.

Bayern vs. Barcelona in the Champions League on December 8th will be played without fans due to COVID-19 restrictions in Bavaria pic.twitter.com/OCcHniIS4i — B/R Football (@brfootball) November 19, 2021

До этого власти Баварии объявили, что на спортивных соревнованиях трибуны можно заполнять не более чем на 25 процентов от их вместимости.

Матч «Бавария — «Барселона» состоится 8 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.