Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет со зрителями .

Встреча пройдет 18 марта и начнется в 23:00 мск. Первая игра закончилась со счетом 1:1.