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Матч «Барселона» — «Наполи» пройдет со зрителями

13:59
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Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет со зрителями.

Встреча пройдет 18 марта и начнется в 23:00 мск. Первая игра закончилась со счетом 1:1.

— Матч вне опасности, — приводит слова Иллы RAC1. — Нет никакой опасности того, что игра пройдет со зрителями. Мы решили закрыть стадионы только для тех игр, в которых будут участвовать команды из пострадавших районов, но здесь не такой случай.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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