Матч «Барселона» — «Наполи» пройдет со зрителями
13:59
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла подтвердил, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» пройдет со зрителями.
Встреча пройдет 18 марта и начнется в 23:00 мск. Первая игра закончилась со счетом 1:1.
— Матч вне опасности, — приводит слова Иллы RAC1. — Нет никакой опасности того, что игра пройдет со зрителями. Мы решили закрыть стадионы только для тех игр, в которых будут участвовать команды из пострадавших районов, но здесь не такой случай.