Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» может быть отменен из-за распространения коронавируса, сообщает Diario Sport. Самолет с неаполитанцами не получит разрешения на посадку.

С большой доли вероятности матч не состоится в запланированную дату. Ранее стало известно, что игра пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса.

Первая игра в Неаполе завершилась вничью — 1:1. Ответная встреча пройдет 18 марта, начало в 23:00 (мск). Ранее из-за распространения коронавируса был приостановлен чемпионат Италии.

Италия является основным очагом коронавируса в Европе. За последние 23 часа от болезни в стране умерли 68 человек. В Испании порядка 2 тысяч зараженных.