Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ могут перенести из-за отключения света в Испании

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» могут перенести из-за отключения света в Испании, сообщает El Desmarque.

По данным источника, миланский клуб намерен прибыть в Барселону сегодня днем, но их поездка может быть под угрозой из-за приостановки авиасообщений.

Отключение электроэнергии произошло 28 апреля в городах Испании, Франции, Португалии, Германии, Нидерландах и Финляндии. В Мадриде из-за этого был отменен игровой день на теннисном турнире.

Матч «Барселона» — «Интер» запланирован на среду, 30 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.