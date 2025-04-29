Футбол
29 апреля, 06:45

Матч «Барселона» — «Интер» в ЛЧ могут перенести из-за отключения света в Испании

Ана Горшкова
Корреспондент

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» могут перенести из-за отключения света в Испании, сообщает El Desmarque.

По данным источника, миланский клуб намерен прибыть в Барселону сегодня днем, но их поездка может быть под угрозой из-за приостановки авиасообщений.

Отключение электроэнергии произошло 28 апреля в городах Испании, Франции, Португалии, Германии, Нидерландах и Финляндии. В Мадриде из-за этого был отменен игровой день на теннисном турнире.

Матч «Барселона» — «Интер» запланирован на среду, 30 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: El Desmarque
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
