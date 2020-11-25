Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» прошла минута молчания в память о Диего Марадоне. Фото опубликовал официальный Twitter «Локо».

Ранее стало известно, что с минуты молчания начнутся все матчи игрового дня. Знаменитый аргентинец скончался в возрасте 60 лет. Марадона — чемпион мира 1986 года.