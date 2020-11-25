Матч «Атлетико» — «Локомотив» начался минутой молчания в память о Марадоне
23:33
Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» прошла минута молчания в память о Диего Марадоне. Фото опубликовал официальный Twitter «Локо».
Минута молчания в память о Диего Марадоне ??#АтлетикоЛоко | #UCL pic.twitter.com/jlUEvrmJJe— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2020
Ранее стало известно, что с минуты молчания начнутся все матчи игрового дня. Знаменитый аргентинец скончался в возрасте 60 лет. Марадона — чемпион мира 1986 года.
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