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Матч «Атлетико» — «Локомотив» начался минутой молчания в память о Марадоне

23:33
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Перед матчем группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» прошла минута молчания в память о Диего Марадоне. Фото опубликовал официальный Twitter «Локо».

Ранее стало известно, что с минуты молчания начнутся все матчи игрового дня. Знаменитый аргентинец скончался в возрасте 60 лет. Марадона — чемпион мира 1986 года.

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