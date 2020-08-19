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Массовые беспорядки в Париже: все из-за выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ

14:26
Беспорядки в Париже.. Фото AFP
Беспорядки в Париже.. Фото AFP

После победы в «ПСЖ» над «РБ Лейпциг» в 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0) улицы Парижа заполонили топлы фанатов, устроивших беспорядки, сообщает AFP.

По данным источника, полиция по итогам беспорядков арестовала за ночь как минимум 36 человек. Хаос воцарился как на Елисейских полях, так и рядом с «Парк де Пренс» — домашним стадионом «ПСЖ».

Сообщается, что в неорганизованных массовых празднованиях на улицах Парижа приняли участие тысячи человек. Большая часть болельщиков была без масок, несмотря на действующий протокол безопасности в условиях пандемии коронавируса.

В полиции рассказали, что аресты производились в том числе за использование пиротехники, акты насилия, оскорбительное поведение и кражи.

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