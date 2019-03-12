Массимо Каррера: "Сегодня "Ювентус" будет другим"

Бывший тренер "Спартака" Массимо Каррера – о матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико".

- Чего ждете от игры "Ювентуса" сегодня?

- Определено матч будет непростым, это будет непросто отыграть два гола. Всей команде нужно выложиться. Конечно, этот "Ювентус" будет другим. Вряд ли "Юве" ошибется дважды. "Атлетико" - очень опасная команда. Это был один взятый матч. Что-то пошло не так в этом матче.

- Что конкретно произошло с "Юве" в этом матче?

- Они не ожидали такого противостояния. Они точно этого не ожидали. Думаю, что "Юве" не ожидал, что матч будет таким тяжелым.

- Роль Роналду была большой? Ведь руководство ждет, что он будет вытаскивать команду.

- Я не знаю. Не один игрок вытаскивает команду, важно участие каждого игрока. Роналду выкладывается на 100 процентов, но не все его поддерживают. Вспомните Марадону, который мог решить исход игры. Но он побеждал в "Наполи" тогда, когда там была сильная команда.

- Может, фактор Роналду влияет на остальных игроков? Они верят, что он вытащит команду?

- Определенно. Конечно, когда есть чемпионская команда, это помогает. Игроки знают, что в рамках матча может произойти что-то неожиданное. И несмотря на то, что игрок побеждал, бывают разные моменты.

- Аллегри сказал, что не будет считать провалом вылет "Юве" из Лиги чемпионов?

- Не думаю, что это будет провал. В чемпионате есть преимущество в очках. Важно создать команду, победить в Лиге чемпионов непросто. Я не думаю, что это будет провал. Футбол – это игра. Победитель в нем остается только один.

- Что скажете по поводу отмененного гола Мораты?

- Мората толкнул игрока. Он положил руку на спину другого игрока, это может давать основние для арбитра назначить штрафной удар. Конечно, судья принял правильное решение.

- В другом моменте гол забил Хименес. При желании можно было и здесь усмотреть фол?

- Действительно, и в этом случае тоже можно было усмотреть фол. Никто не совершенен, в том числе арбитр. Но таких случаев по ходу матча очень много. Непросто арбитру принять верное решение в каждой из ситуаций.

- Вы за ВАР? Или против?

- ВАР или не ВАР – выбор арбитра. Не компьютер принимает решение, а арбитр. Верное решение остается за человеком. У судьи больше времени, чтобы принять решение. Это – помощь судье. Человек остается человеком.

- Как бы ваша судьба футболиста сложилась, если бы в ней был ВАР?

- Наверное, в ней было бы чуть больше удалений. Нам было чуть проще, потому что не было столько телекамер вокруг тебя и не всегда можно было установить, был фол или нет. Тогда можно было вести себя агрессивнее, - сказал специалист в эфире "Матч ТВ". (Александр Рогулев)

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