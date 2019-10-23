Массимо Каррера: «Миранчук готов играть в Европе»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук готов играть в Европе. По его мнению, россиянин способен проявить себя в топ-клубе.

— По-моему, Миранчуки готовы играть в Европе, — сказал Карреа в эфире «Матч ТВ». — И Головин подтвердил свой уровень. Они технически подготовлены, физическая подготовка. На мой взгляд, они готовы играть в европейских клубах. Силшьные игроки должны играть в сильных клубах. Они могут играть и в «Ювентусе», и в «Роме», и в «Милане».

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