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Массимо Каррера: «Миранчук готов играть в Европе»

00:08
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Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук готов играть в Европе. По его мнению, россиянин способен проявить себя в топ-клубе.

— По-моему, Миранчуки готовы играть в Европе, — сказал Карреа в эфире «Матч ТВ». — И Головин подтвердил свой уровень. Они технически подготовлены, физическая подготовка. На мой взгляд, они готовы играть в европейских клубах. Силшьные игроки должны играть в сильных клубах. Они могут играть и в «Ювентусе», и в «Роме», и в «Милане».

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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