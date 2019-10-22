Массимо Каррера: «Локо» придется непросто в матче с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что «Локомотиву» придется непросто в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

— Помню ли я матч против «Локомотива» в 1993 году? Да, это была запоминающаяся игра, важная, — сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ». — Воспоминания всегда остаются внутри тебя, приятно вспоминать их, особенно, когда выигрываешь.. Я думаю, что каждый «Юве» был по-своему силен. «Юве» — это всегда «Юве», каждый год эта команда раскрывается по-новому. «Локо» придется непросто.

Мы уже видели в матче с «Интером», что Сарри настаивает на быстром перехвате. С «Локо» будет очень серьезный прессинг. Сарри требует, чтобы прессинг стал автоматическим в игре «Юве».

«Локо» знает, что придется много обороняться. У них есть технически скоростные игроки. «Локо» может выдержать прессинг на протяжении 90 минут.

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