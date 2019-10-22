Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт не является самым слабым звеном команды.

— Статистика статистикой, но именно поле определяет победителя.. де Лигт прекрасный игрок, он молод, ему нужно время, а в серии А сложнее, чем в Голландии, — сказал Каррера в эфире канала «Матч ТВ». — Очень рано выбыл Кьеллини, пришлось ускорить процесс нахождения замены..

де Лигт — не самое уязвимое звено, не сказал бы. Ему немного не везло в ряде эпизодов, но он классный защитник.. Он постепенно учится играть при схеме Сарри.

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