Амброзини: «Итоговый результат оставляет одни вопросы — ответный матч будет похожим»

Бывший полузащитник сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал ничью «Интера» с «Барселоной» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер» стал защищаться лучше, чем было в первом тайме, и от своих атак, используя стандартные положения, тоже не отказывался. Черно-синие сумели во втором тайме ограничить свободу действий Ямаля. Итоговый результат оставляет одни вопросы — ответный матч будет похожим», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

Ответный матч пройдет через неделю, 6 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.