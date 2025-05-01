Футбол
1 мая, 00:23

Амброзини: «Итоговый результат оставляет одни вопросы — ответный матч будет похожим»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший полузащитник сборной Италии Массимо Амброзини прокомментировал ничью «Интера» с «Барселоной» (3:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Интер» стал защищаться лучше, чем было в первом тайме, и от своих атак, используя стандартные положения, тоже не отказывался. Черно-синие сумели во втором тайме ограничить свободу действий Ямаля. Итоговый результат оставляет одни вопросы — ответный матч будет похожим», — цитирует пресс-служба УЕФА Амброзини.

Ответный матч пройдет через неделю, 6 мая. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Ламин Ямаль (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Интера&raquo;.Ямаль творил магию, Дюмфрис провел матч жизни! «Барса» с «Интером» выдали игру для золотой коллекции Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
