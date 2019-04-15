Массимилиано Аллегри: "В опеределенные моменты Роналду неудержим, и это видно на его лице"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". В первой игре в Амстердаме команды сыграли вничью - 1:1.

- Результат первого матча ничего не значит, - цитирует официальный Твиттер "Ювентуса" Аллегри. - Это один матч на вылет, и мы должен сосредоточиться так же, как в противостоянии с "Атлетико". Защитникам нужно всерьез воспринимать атаки "Аякса".

Криштиану - экстраординарный игрок. В определенные моменты он становится неудержимым, и это можно видеть на его лице.

У Манджукича проблемы с коленом. Он не мог тренироваться на 100 процентов после игры с "Миланом". В таких матчах лучше опираться на футболистов, которые в лучшей форме. Есть вероятность, что Манджукич не сыграет завтра. Я еще решу, кто сыграет в атаке. Это может быть Дибала или Кин. Или никто из них.

Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится 16 апреля в Турине, начало - в 22.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.