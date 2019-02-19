Массимилиано Аллегри: "Сейчас я бы не согласился на ничью в матче с "Атлетико"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Нас ждет важный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. За последние четыре года мы провели множество подобных матчей высокого уровня, и завтра нас ждет еще один. "Атлетико" хорошо организован и силен в обороне, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Иметь Роналду в составе - это преимущество, но одного его нам не хватит. Вся команда должна показать хорошую игру. Сейчас я бы не согласился на ничью. Сказал парням, что завтра нужно забивать голы.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026846/index.html?iv=true&iv=true