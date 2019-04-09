Массимилиано Аллегри: "Роналду сыграет против "Аякса", если ничего не случится"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аякса" подтвердил участие в игре нападающего Криштиану Роналду, информирует Football Italia. 34-летний португалец ранее получил травму, но на днях вернулся в строй.

Встреча пройдет завтра, 10 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– Роналду сыграет против "Аякса", если ничего не случится. Жаль, что не будут играть Кьеллини и Эмре Джан, но с остальными все в порядке, – цитирует Аллегри Football Italia.

Все о Лиге чемпионов – здесь