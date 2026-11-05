Аллегри после поражения «Наполи» от «Порту»: «У нас закончилось топливо»

Главный тренер «Наполи» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Порту» (1:4) в гостевом матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы ошиблись в двух стандартных положениях, и, на мой взгляд, до 70-й минуты команда провела хороший матч. Это была агрессивная игра, мы действовали персонально, но затем пропустили второй гол после отскока мяча и из-за усталости не успели выдвинуться, чтобы создать офсайд.

Это ошибки, которые, к сожалению, случаются, когда ты устал. Темп в Лиге чемпионов высокий, и в те последние минуты нам было тяжело: они дважды попали в перекладину прямо перед голом и довольно легко нас проходили.

В воскресенье у нас игра с «Лацио», и нам нужно восстановиться, потому что у нас есть только эти игроки. Матчи выигрываются и проигрываются на деталях, не на больших вещах, а на маленьких. Команда боролась и преследовала «Порту» персонально так долго, как могла, но затем у нас закончилось топливо.

Для нас это как финал Кубка против «Лацио», а затем, надеюсь, во время перерыва на матчи сборных мы сможем вернуть некоторых игроков», — цитирует итальянского специалиста Sky Sport.

«Наполи» (3 очка после 4 матчей) занимает 27-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

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