Массимилиано Аллегри: "Парни сыграли так, как и должны были"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Атлетико"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его футболисты сыграли так, как нужно было.

- Парни сыграли так, как и должны были сыграть этим вечером: в высоком темпе и технично, - цитирует официальный сайт УЕФА Аллегри. - В Мадриде мы не были столь агрессивны, однако сегодня продемонстрировали правильный характер. Мы продолжали атаковать, не теряя баланса в игре.

Спинаццола отлично сыграл на левом фланге. Бернардески тоже был хорош, да и вся остальная команда тоже. Чтобы добиться такого результата, необходимо, чтобы выдающийся футбол показал каждый из игроков.