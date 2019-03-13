Массимилиано Аллегри: "Парни сыграли так, как и должны были"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его футболисты сыграли так, как нужно было.
- Парни сыграли так, как и должны были сыграть этим вечером: в высоком темпе и технично, - цитирует официальный сайт УЕФА Аллегри. - В Мадриде мы не были столь агрессивны, однако сегодня продемонстрировали правильный характер. Мы продолжали атаковать, не теряя баланса в игре.
Спинаццола отлично сыграл на левом фланге. Бернардески тоже был хорош, да и вся остальная команда тоже. Чтобы добиться такого результата, необходимо, чтобы выдающийся футбол показал каждый из игроков.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026856/index.html