Массимилиано Аллегри: «Мы в «Ювентусе» злы и сожалеем о результатах»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
«Завтра мы можем достичь нашей первой цели в сезоне: выйти в плей-офф за два тура до конца группового этапа было бы замечательно, — сказал Аллегри. — Тогда это позволит нам больше сосредоточиться на чемпионате. Но на данный момент мы злы и сожалеем о результатах: за пять дней мы смыли все, что строили последние полтора месяца. Мы должны работать над улучшением своей игры».
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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