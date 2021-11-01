Массимилиано Аллегри: «Мы в «Ювентусе» злы и сожалеем о результатах»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Завтра мы можем достичь нашей первой цели в сезоне: выйти в плей-офф за два тура до конца группового этапа было бы замечательно, — сказал Аллегри. — Тогда это позволит нам больше сосредоточиться на чемпионате. Но на данный момент мы злы и сожалеем о результатах: за пять дней мы смыли все, что строили последние полтора месяца. Мы должны работать над улучшением своей игры».

Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.