Массимилиано Аллегри: "Мы были слегка шокированы тем, как быстро "Аякс" забил"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Аяксом" (1:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Ругани провел хороший матч, но я на эту тему не волновался, ведь это очень хороший защитник. Ему просто нужно немного улучшить работу с мячом. Сегодня он проделал в обороне невероятную работу, как и вся линия защиты, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - У "Аякса" очень классная команда. Она сохраняет контроль над мячом, даже когда для этот нет пространства. Считаю, что в обороне мы сыграли хорошо, хотя нам стоило действовать лучше в ситуациях, когда мы возвращали себе мяч в середине поля. У нас были сложности после ответного гола, так как мы были слегка шокированы тем, насколько быстро "Аякс" забил. Но затем мы играли лучше. Роналду вновь доказал, что является игроком совершенного иного уровня. Его перемещения, умение выбрать момент... все совершенно не так, как у других.

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