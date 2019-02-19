Массимилиано Аллегри: "Дибала сыграет с "Атлетико". Он в тип-топ форме"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий Пауло Дибала сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".

- Дибала сыграет. Это сделает вас (журналистов) счастливыми, и я могу уходить, правильно? - цитирует специалиста Football Italia.- Он сыграет не из-за гола "Фрозиноне" в пятницу, но благодаря своей игре в целом. Думаю, в таком матче он может серьезно помочь нам. Он в тип-топ форме, поэтому будет правильно, что он сыграет.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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