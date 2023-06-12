Mash: россиянин был убит в Стамбуле после финала Лиги чемпионов

Российский турист Вячеслав Нечипорчук погиб в Стамбуле после драки с вымогателями, сообщает Mash.

По информации источника, мужчина приехал в город по работе и на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

После игры Нечипорчук с друзьями отправился отдыхать. Когда мужчина возвращался в отель ранним утром 11 июня, на него напали. У Нечипорчука пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться, тогда преступник ударил его ножом в сердце.

Сообщается, что россиянин дрался с четырьмя вымогателями, двое из них задержаны. 11 июня Нечипорчук должен был лететь обратно в Москву.