Масалитин считает, что в матче «Челси» — «Боруссия» многое будет зависеть от мотивации игроков

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и дортмундской «Боруссией».

«Знаете, на одну игру можно собраться. Тем более, игра на Кубки европейские. Другая мотивация, они играют дома. «Челси» приложит все силы. А получится — не получится, тут многое зависит от того, как они будут мотивированны, что будет делать сама «Боруссия». Если «Боруссия» будет играть от обороны, ставить автобус, то, может, ничего и не будет. А если будет играть в свой футбол, опасно на контратаках, то свое возьмет», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Матч между «Челси» и «Боруссией» пройдет 7 марта в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.