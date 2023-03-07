Масалитин: «У «ПСЖ» еще есть шансы в противостоянии с «Баварией»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы «ПСЖ» в ответном матче с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У «ПСЖ» хорошая передняя линия, тот же Месси, Мбаппе очень опасен. Они в одиночку могут решить судьбу любого матча. Поэтому я думаю, что здесь еще не все сказано. Очень интересная игра будет. У «ПСЖ» шансы еще есть», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ответная встреча противостояния состоится в среду, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. В первой игре мюнхенцы с минимальным счетом (1:0) одержали победу в гостях.