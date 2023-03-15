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Масалитин назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, кто может составить конкуренцию «Манчестер Сити» в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

«Кто может составить конкуренцию «Сити»? Я думаю, мадридский «Реал». До этого еще «Ливерпуль» был конкурентом. Возможно, «Бавария» тоже поборется за трофей», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ранее «Манчестер Сити» одержал победу над «Лейпцигом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0. Пятью голами в этом матче отметился норвежский форвард горожан Эрлин Холанн.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/15/19971025.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Манчестер Сити
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