Мартинес оценил игру «Баварии» против «Атлетико»
05:06
Защитник «Баварии» Хави Мартинес отметил, что матч Лиги чемпионов против «Атлетико» получился сложным. По его мнению, мюнхенцы сыграли хорошо.
— За три очка нужно бороться до самого конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Это был трудный матч против команды, которая сражалась за плей-офф, но нам удалось хорошо сыграть сегодня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/
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