Мартинес оценил игру «Баварии» против «Атлетико»

Защитник «Баварии» Хави Мартинес отметил, что матч Лиги чемпионов против «Атлетико» получился сложным. По его мнению, мюнхенцы сыграли хорошо.

— За три очка нужно бороться до самого конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Это был трудный матч против команды, которая сражалась за плей-офф, но нам удалось хорошо сыграть сегодня.