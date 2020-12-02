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Мартинес оценил игру «Баварии» против «Атлетико»

05:06
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Защитник «Баварии» Хави Мартинес отметил, что матч Лиги чемпионов против «Атлетико» получился сложным. По его мнению, мюнхенцы сыграли хорошо.

— За три очка нужно бороться до самого конца, — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса. — Это был трудный матч против команды, которая сражалась за плей-офф, но нам удалось хорошо сыграть сегодня.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029447--atletico-vs-bayern/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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