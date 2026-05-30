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30 мая, 04:24

Эдегор: «Арсенал» полностью уверен в себе, в своих силах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мартин Эдегор.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ» отметил, что в детстве мечтал играть в таких матчах.

«Мечтал об этих трофеях с тех пор, как гонял мяч с друзьями на маленьком поле рядом с домом . Мечтал об этих моментах, о большом финале и о победе. Эта мечта была со мной всю жизнь. «Арсенал» будет играть против сильной команды, у которой множество сильных сторон, но мы полностью уверены в себе, в своих силах, в том, какой футбол способны показывать и каких результатов можем добиваться», — цитирует официальный сайт УЕФА Эдегора.

Финал Лиги чемпионов-2026 между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 по московскому времени.

&laquo;Арсенал&raquo; и &laquo;ПСЖ&raquo;.Финал Лиги чемпионов: когда матч, кто сыграет
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Мартин Эдегор
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
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