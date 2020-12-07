Марсьяль и Кавани не поедут на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»
17:18
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что Антони Марсьяль и Эдисон Кавани пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщает Sky Sports. Футболисты не поедут с командой в Германию из-за небольших травм.
Матч «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.
После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в группе H, набрав девять очков. В активе «Лейпцига» также девять очков.
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