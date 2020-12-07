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Марсьяль и Кавани не поедут на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

17:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что Антони Марсьяль и Эдисон Кавани пропустят матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом», сообщает Sky Sports. Футболисты не поедут с командой в Германию из-за небольших травм.

Матч «Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 8 декабря. Начало — в 23.00 по московскому времени.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает первое место в группе H, набрав девять очков. В активе «Лейпцига» также девять очков.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур




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