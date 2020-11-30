Марш заявил, что «Зальцбург» сыграет против «Локо» с максимальной страстью

Главный тренер «Зальцбурга» рассказал, на что рассчитывает его команда в матче Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Статистика очень важна в футболе. Мы очень достойно смотрелись в матчах с «Баварией». Но ключевые цифры — это голы. Пока мы разочарованы этим показателем. Завтра будет играть с максимальной страстью и надеемся на положительный исход

Окугава? Он готов выйти на поле. Может быть, не в старте. Но верим, что он сможет помочь, даже если выйдет со скамейки. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.