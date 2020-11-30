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Марш заявил, что «Зальцбург» сыграет против «Локо» с максимальной страстью

20:32
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Главный тренер «Зальцбурга» рассказал, на что рассчитывает его команда в матче Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Статистика очень важна в футболе. Мы очень достойно смотрелись в матчах с «Баварией». Но ключевые цифры — это голы. Пока мы разочарованы этим показателем. Завтра будет играть с максимальной страстью и надеемся на положительный исход

Окугава? Он готов выйти на поле. Может быть, не в старте. Но верим, что он сможет помочь, даже если выйдет со скамейки. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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