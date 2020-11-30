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Марш назвал выдающейся игру «Локо» против «Баварии» и «Атлетико»

20:28
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Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива» похвалил соперников за предыдущие матчи.

— Мы уже играли с «Локо» не так давно, набрали всего лишь одно очко. Оно — единственное наше в Лиге чемпионов. Если завтра мы победим, то сможем рассчитывать на продолжение кампании. Завтра ожидается непростая игра. Уважаем «Локо». Они продемонстрировали выдающуюся игру против топов. Хорошо защищались и контратаковали. Игра будет непростой, но рассчитываем одержать победу. (Наталья Юрина)

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» состоится 1 декабря. Начало в 20.55 по московскому времени.

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