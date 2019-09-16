Марселу не сыграет с «ПСЖ»

Защитник «Реала» Марселу пропустит предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ». Бразилец получил небольшое повреждение шеи, сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Марселу травмировался в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (3:2), неудачно приземлившись на газон. 31-летний футболист смог продолжить игру, но после медосбледования врачи решили, что ему нужно некоторое время на полноценное восстановление и он пока не сможет выходить на поле.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр