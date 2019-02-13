Марселу издевается над Модричем. Веселая обстановка перед матчем с "Аяксом"

Защитник "Реала" Марселу повалил своего одноклубника, полузащитника Луку Модрича на предматчевой тренировке к встрече в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Аякса", сообщает официальный Твиттер ЛЧ.

Марселу помешал Модричу завязать шнурки и опрокинул 33-летнего хорватского хавбека на землю.

"Аякс" – "Реал": Лига чемпионов, 1/8 финала, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 23.00 (мск).