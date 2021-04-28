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Марсело может пропустит ответный матч против «Челси» из-за участия в выборах

16:54
Марсело. Фото AFP
Марсело. Фото AFP
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Защитник «Реала» Марсело может пропустить ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси», который пройдет 5 мая, сообщает Mundo Deportivo.

Бразильца пригласили к участию в наблюдательной комиссии на выборах в Ассамблею Мадрида, которые пройдут 4 мая, за день до второй игры на выезде.

В данный момент Марсело пытается договориться с властями о том, чтобы ему разрешили пропустить выборы, однако ему отказывают.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Марсело не может прилететь на игру не с «Реалом», поскольку это нарушило бы «пузырь», в котором находится команда.

В 2011 году Марсело получил испанское гражданство. Именно поэтому его привлекают к участию в выборах.

В первом матче полуфинала «Реал» и «Челси» сыграли вничью в Мадриде — 1:1.

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