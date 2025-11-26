Марселино назвал причины крупного поражения от «Боруссии»

Главный тренер «Вильяреала» Марселино прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы проиграли 0:4, но моя команда меня не разочаровала. Мы проделали хорошую работу, однако не были вознаграждены. В этом розыгрыше Лиги чемпионов против нас нередко играют маленькие, но очень важные детали. На таком уровне это делает разницу», — цитирует пресс-служба УЕФА Марселино.

«Боруссия» набрала 10 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» идет на 34-й строчке — 1 очко.