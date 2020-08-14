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Марсель Забитцер — о победе над «Атлетико»: «Лейпциг» просто не хотел уезжать домой"

08:48
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Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер поделился мнением о победе команды над «Атлетико» (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Надо отдать должное нашему тренеру, который придумал план на матч, — приводит официальный сайт УЕФА слова Забитцера. — Мы доставили сопернику хлопот, когда поймали ритм. Иногда нам чего-то не хватало в завершении, но мы смогли дважды забить. Пришлось потрудиться, но, думаю, мы заслужили победу. У нас был хороший план на игру, но решающим фактором стало то, что мы не хотели уезжать домой. Мы хотим остаться в турнире до конца и рады, что находимся в Лиссабоне.

В полуфинале «Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

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