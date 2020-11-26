«Марсель» Виллаша-Боаша установил рекорд по поражения в Лиге чемпионов

«Марсель» проиграл «Порту» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (0:2). Для команды Андре Виллаш-Боаша это поражение стало 13-м подряд в главном еврокубковом турнире. Провансальцы не могут выиграть с 13 марта 2012 года.

«Марсель» по этому показателю обошел «Андерлехт», который с 2003 по 2005 год проиграл 12 матчей подряд в Лиге чемпионов.