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«Марсель» Виллаша-Боаша установил рекорд по поражения в Лиге чемпионов

01:08

«Марсель» проиграл «Порту» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (0:2). Для команды Андре Виллаш-Боаша это поражение стало 13-м подряд в главном еврокубковом турнире. Провансальцы не могут выиграть с 13 марта 2012 года.

«Марсель» по этому показателю обошел «Андерлехт», который с 2003 по 2005 год проиграл 12 матчей подряд в Лиге чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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