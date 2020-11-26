«Марсель» Виллаша-Боаша установил рекорд по поражения в Лиге чемпионов
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«Марсель» проиграл «Порту» в матче 4-го тура Лиги чемпионов (0:2). Для команды Андре Виллаш-Боаша это поражение стало 13-м подряд в главном еврокубковом турнире. Провансальцы не могут выиграть с 13 марта 2012 года.
«Марсель» по этому показателю обошел «Андерлехт», который с 2003 по 2005 год проиграл 12 матчей подряд в Лиге чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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