«Порту» выиграл у «Марселя»

«Порту» обыграл «Марсель» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0). В конце первого тайма гол забил Заиду Сануси, а после перерыва голом с пенальти отметился Сержиу Оливейра.

Лига чемпионов

Группа C

«Марсель» (Франция) — «Порту» (Португалия) — 0:2 (0:1)

Голы: Сануси, 39 (0:1). Сержиу Оливейра, 72 — с пенальти (0:2).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара (Кюизанс, 60), Балерди, Сансон (Нагатомо, 78), Ронжье, Жермен (Пайет, 59), Товен (Аке, 78), Луис Энрике (Бенедетто, 59).

«Порту»: Марчесин, Мбемба, Сарр, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Лум, 90), Груич, Отавиу, Корона (Тареми, 78), Марега (Накадзима, 79), Диас (Жуан Мариу, 79).

Предупреждения: Балерди, 29. Сансон, 36. Камара, 49. Товен, 54. Груич, 58. Пайет, 85. Сержиу Оливейра, 86.

Удаления: Груич, 67. Балерди, 70.

Судья: Экберг (Швеция).

25 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».