«Порту» выиграл у «Марселя»
«Порту» обыграл «Марсель» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0). В конце первого тайма гол забил Заиду Сануси, а после перерыва голом с пенальти отметился Сержиу Оливейра.
Лига чемпионов
Группа C
«Марсель» (Франция) — «Порту» (Португалия) — 0:2 (0:1)
Голы: Сануси, 39 (0:1). Сержиу Оливейра, 72 — с пенальти (0:2).
«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Камара (Кюизанс, 60), Балерди, Сансон (Нагатомо, 78), Ронжье, Жермен (Пайет, 59), Товен (Аке, 78), Луис Энрике (Бенедетто, 59).
«Порту»: Марчесин, Мбемба, Сарр, Манафа, Сануси, Сержиу Оливейра (Лум, 90), Груич, Отавиу, Корона (Тареми, 78), Марега (Накадзима, 79), Диас (Жуан Мариу, 79).
Предупреждения: Балерди, 29. Сансон, 36. Камара, 49. Товен, 54. Груич, 58. Пайет, 85. Сержиу Оливейра, 86.
Удаления: Груич, 67. Балерди, 70.
Судья: Экберг (Швеция).
25 ноября. Марсель. Стадион «Велодром».
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