«Марсель» — «Ньюкасл»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Марсель» выиграл у «Ньюкасла» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе «Велодром» во Франции.

Английская команда на 6-й минуте вышла вперед благодаря голу Харви Барнса. После перерыва форвард провансальцев Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль, забив два мяча за четыре минуты.

«Марсель» с 6 очками занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ньюкасл» опустился на 8-ю строчку — 9 очков.