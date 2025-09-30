«Марсель» и «Аякс» сыграют во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Velodrome (Марсель)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня ЛЧ. Следить за ключевыми событиями встречи «Марсель» — «Аякс» можно в матч-центре на нашем сайте. В России в прямом эфире игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре марсельская команда проиграла «Реалу» со счетом 1:2. Клуб из Амстердама стартовал в общем этапе с проигрыша «Интеру» — 0:2.