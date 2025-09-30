«Марсель» и «Аякс» встречаются в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию вечера Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Марсель» — «Аякс» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также организует перекличку матчей вечера — лучшие моменты игр в одном окне (с 22.00 мск).

Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур.

30 сентября, 22:00. Velodrome (Марсель)

В первом туре общего этапа ЛЧ «Марсель» проиграл «Реалу» (1:2), а «Аякс» — «Интеру» (0:2).