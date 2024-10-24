Тюрам: «Голы, которые приносят победу, важны вдвойне, поэтому я очень рад»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Янг Бойз» (1:0) в матче 3-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы провели трудный матч против хорошей команды, у которой потрясающие болельщики. Мы поднажали в концовке и очень рады этой победе на выезде. Голы, которые приносят победу, важны вдвойне, поэтому я очень рад», — цитирует пресс-служба УЕФА Тюрама.

«Интер» с 7 очками поднялся на 7-ю позицию в турнирной таблице. «Янг Бойз» (0) идет на 35-м месте.