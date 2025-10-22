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22 октября 2025, 04:22

Рэшфорд: «Можно только наслаждаться игрой за такую команду, как «Барселона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (6:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Можно только наслаждаться игрой за такую команду. Я доволен сегодняшней игрой, особенно во втором тайме. Вдесятером сопернику, конечно, пришлось туго», — цитирует официальный сайт УЕФА Рэшфорда.

«Барселона» с 6 очками занимает 9-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионво. «Олимпиакос» идет на 32-й строчке — 1 очко.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Байера&raquo;.Сумасшедшая победа «ПСЖ», «Барса» разбила «Олимпиакос» после спорного удаления, «Наполи» унижен в Эйндховене
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
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