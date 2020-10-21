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Маркус Рэшфорд: «Благодаря победе над «ПСЖ» у «Манчестер Юнайтед» теперь сильные позиции в группе»

08:48
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением о победе над «ПСЖ» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— Мы здорово сыграли, но еще есть куда расти, — приводит пресс-служба УЕФА слова Рэшфорда. — Нам, футболистам, важно верить в систему, по которой нам говорит играть главный тренер. Временами было сложно, особенно ближе к концовке встречи, но мы все же держали высокую интенсивность. Иногда приходилось обороняться очень глубоко, потому что в «ПСЖ» играют невероятные футболисты.

Было приятно забить гол, но важнее победа. Теперь у нас сильная позиция в группе, но прошел только один тур. Нужно сохранить интенсивность и концентрацию, которую мы показали в игре с «ПСЖ».

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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