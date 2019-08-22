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Маркус Берг: «Конечно, мне стыдно за нашу игру»

03:03
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Нападающий «Краснодара» Маркус Берг расстроен после поражения от «Олимпиакоса» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (0:4). Ответная встреча пройдет через неделю.

— Трудно передать словами, что я чувствую, — цитирует ТАСС Берга. — Конечно, мне стыдно за нашу игру. Это не наш уровень, мы можем играть лучше, но я не понимаю, что с нами произошло. К 75-й минуте проигрывали 0:1, а за оставшееся время пропустили три мяча.

Мы во всех аспектах действовали плохо. У нас не было хорошей игры в пас, не держался мяч, мы не создавали моменты. Сегодня каждый должен был сыграть лучше.

Олимпиакос П — Краснодар

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