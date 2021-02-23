Марко Розе рассказал, как «Боруссия» должна сыграть против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад, что у ребят будет возможность сыграть в таком матче, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Надеюсь, засыпая сегодня вечером, они будут вспоминать те эмоции, которые мы испытывали в Мадриде, когда вышли из группы.

Если «Сити» что-то и не нравится, то это играть без мяча. Надо сыграть смело и с большой самоотдачей в обороне. Наша команда способна это сделать".

Матч «Боруссия» — «Манчестер Сити» состоится 24 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.