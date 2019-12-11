Марко Ройс: «Вратарь сохранял «Боруссию» в игре во множестве ситуаций»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поблагодарил вратаря команды Романа Бюрки за победу над «Славией» (2:1) в матче Лиги чемпионов. Этот результат позволил дортмундцам выйти в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку «Интер» в параллельной встрече проиграл «Барселоне».

— Большое спасибо Бюрки, — цитирует официальный сайт УЕФА Ройса. — Он сохранял нас в игре во множестве ситуаций. Мы боролись до конца. Упустили шансы снять все вопросы в первые 20-25 минут. Это был напряженный матч. Но «Барселона» выиграла, так что вечер выдался отличным. Мы прошли дальше, и это все, что имеет значение.