Марко Ройс: «После матча с «Барселоной» пойду тренировать 11-метровые»
Капитан «Боруссии» Марко Ройс после ничьей с «Барселоной»? в матче 1-го тура Лиги чемпионов (0:0) признался, что испытывает не самые приятные чувства из-за незабитого пенальти.
— Конечно, сейчас на душе не самые приятные чувства, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Я не забил пенальти. К тому же мы упустили ряд других хороших возможностей забить. Но мы почти не оставляли свободных зон и показали хорошую игру. Тер Штеген — вратарь мирового класса, но я не лучшим образом исполнил пенальти. Теперь пойду тренировать 11-метровые.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027035/