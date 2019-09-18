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Марко Ройс: «После матча с «Барселоной» пойду тренировать 11-метровые»

04:14
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Капитан «Боруссии» Марко Ройс после ничьей с «Барселоной»? в матче 1-го тура Лиги чемпионов (0:0) признался, что испытывает не самые приятные чувства из-за незабитого пенальти.

— Конечно, сейчас на душе не самые приятные чувства, — цитирует пресс-служба УЕФА Ройса. — Я не забил пенальти. К тому же мы упустили ряд других хороших возможностей забить. Но мы почти не оставляли свободных зон и показали хорошую игру. Тер Штеген — вратарь мирового класса, но я не лучшим образом исполнил пенальти. Теперь пойду тренировать 11-метровые.

Боруссия Д — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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