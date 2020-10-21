Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

— «Боруссия» проспала большую часть первого тайма, — приводит пресс-служба УЕФА слова Ройса. — Я не могу объяснить, почему так произошло. Во второй половине мы смогли создать 2-3 хороших момента, но не хватило амбициозности или компактности. Мы совсем не так хотели начать эту Лигу чемпионов. Не хватало деталей. У нас не было достаточного количества людей в финальной трети поля, где мы должны были создавать угрозу. Игра в пас не пошла, прессинг тоже не удавался. Мы провели далеко не лучшую игру и должны принять порцию критики в свой адрес.

Во 2-м туре «Боруссия» на своем поле сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 28 октября, начало — в 23.00 (мск).