Марко Пароло: «Мы снова подтвердили, что у «Лацио» очень крепкий характер»

Полузащитник «Лацио» Марко Пароло рассказал, что помогло его команде избежать поражения в матче Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

«Наша команда продолжает жить, у нас очень крепкий характер, — цитирует Пароло официальный сайт УЕФА. — Мы снова это подтвердили. Отсутствовал ряд ключевых игроков, но мы продолжаем держаться друг за друга, играть как единый коллектив. В первом тайме могли бы сыграть получше, хотя старались почти не рисковать. Понимали, что соперник начнет мощнее нас, но также знали, что у нас найдется достойный ответ».

В составе хозяев отличился Александр Ерохин, у гостей — Фелипе Кайседо.